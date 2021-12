Membro de facção vulgo “Jamaica”, é fuzilado no bairro da Compensa

MANAUS – Rudinei Renezer Aguiar, 24 anos, conhecido no mundo do tráfico como “Jamaica”, foi assassinado com vários tiros pelo corpo na noite de terça-feira, (21), na rua do Porto, bairro Compensa, zona Oeste de Manaus. A vítima andava pela rua quando foi surpreendida por criminosos que realizaram os disparos.

No local ficaram espalhado cápsulas de arma de fogo tipo fuzil calibre 556, e também pistola calibre 380, utilizadas na morte de “Jamaica”. No local ninguém quis se pronunciar sobre o fato. O corpo foi levado para o IML, e a polícia investiga o caso.

Texto: Correio da Amazônia