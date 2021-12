Membros do CV matam idosa por ela não aceitar tráfico perto de sua casa

MANAUS – Uma senhora de 58 anos de idade, foi morta com um tiro na região da cabeça. A motivação do crime seria porque ela não aceitava que traficantes de drogas ficassem em frente de sua casa que fica no beco São Geraldo, bairro Colônia Oliveira Machado, zona Sul de Manaus.

O fato aconteceu na noite de terça-feira, (21), no momento em que a vítima chegava na porta de sua residência. Um elemento armado se aproximou da vítima e realizou o disparo fatal. A idosa morreu na hora.

Vizinho informaram que Idalina Ferreira Marquês, era uma senhora evangélica e que não fazia mal a ninguém na comunidade. A polícia deve investigar o caso.

Texto: Correio da Amazônia