Menezes abre a ‘temporada de ataques’ aos adversários de cima

As eleições deste ano só acontecerão no dia 15 de novembro e, dia 29 de novembro em caso de segundo turno. No entanto, as ‘farpas’ dos candidatos da ponta de baixo da pesquisa de intenções de votos já começaram bem antes do tempo.

Exemplo disso, é o que fez o pré-candidato a prefeito de Manaus Coronel Alfredo Menezes (Patriota). Ele iniciou o lançamento de ‘pedras e veneno’ em direção ao potencial adversário, David Almeida (Avante), meses antes de começar a campanha propriamente dita.

Em postagem nas redes sociais, Menezes afirma que David esteve envolvido em escândalos na Saúde quando esteve governador-tampão. “A CPI da Saúde, começa a mostrar que O Sr. David Almeida quando esteve interinamente no governo do estado, isso por apenas cinco meses, conseguiu produzir escândalos de toda ordem nesta sua curta gestão”, alfinetou.

Segundo o ex-titular da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), David vem se apresentando como solução para os problemas de Manaus (?), “mas a CPI da Saúde indica que será a continuidade dos problemas”, destaca o provável candidato de Bolsonaro à prefeitura de Manaus.

O ex-governador não comentou os ataques feitos por Menezes. Acredita-se que se assim o fizesse, seria uma resposta a um eco perdido no escuro.