Menina de 3 anos leva galo de estimação escondido na mochila para creche; veja vídeo

Maria Helena tem 3 anos de idade e um galo de estimação, que a acompanha desde 2020, mas o que ninguém esperava era que a menina decidiria dar a ave de presente para sua professora da creche. O caso ocorreu na última quinta-feira (17), a criança surpreendeu todo mundo ao levar o galo escondido em sua mochila até sua escolinha, no Acre.

A professora da menina, Sueli da Silva Miranda, contou como descobriram tudo. “Eu estava na porta da sala recepcionando as crianças e pedi ela guardar a mochila. Ela disse: ‘mas eu trouxe um presente pra você’. Abriu a mochila e lá estava o galo”, contou a professora ao g1. De acordo com a docente, o animal parecia assustado com o barulho das crianças na sala de aula.

Para piorar a situação da garotinha, do lado das duas estava Maria Orsilane França, que é auxiliar de alfabetização e mãe de Maria Helena. Ela também observou a cena, incrédula com a ideia da menina.

“Fui deixar ela na escola, ela pegou o galo e colocou na bolsa. A mãe disse que ela ia levando o galo, tirei e ele foi lá pra trás. Ela também ficou lá pra trás, colocou a bolsa nas costas de novo e fui deixar ela. Na porta da sala ela falou que tinha levado o galo“, revelou.

Como já era de se esperar, todos os coleguinhas da Maria Helena se animaram ao ver o galo na sala. Com permissão da mãe da menina, a professora reuniu as crianças para conhecer o convidado, que acabou se acostumando com os carinhos que recebia.

Melhores amigos

A mãe de Maria Helena conta que a menina ganhou o galo de presente da avó, em 2020, junto de outras galinhas. Mas nenhuma encantou a criança como o galo. Desde então, a menina e o galo “não se desgrudam”.

E engana-se quem pensa que essa foi a primeira vez que a pequena pensou em levar o amigo para a escola. “Um dia antes ela queria levar, mas peguei dela e levei ele lá para trás. Dessa vez deu certo. Acabei trazendo o animal de volta pra casa sem ela perceber”, contou a mãe da menininha.

Vídeo:

Tribruna de Jundiaí