Menina de 5 anos sai ilesa ao ser atingida por carro em MS; vídeo

Câmeras de segurança registraram o momento em que uma menina, de 5 anos, foi atingida por um carro desgovernado, na tarde deste sábado (28), na região central de Bonito (MS) – a 296 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a Polícia Militar, o motorista estava bêbado e também atropelou um motociclista que passava pelo local.

Pelas imagens é possível ver que o motorista invade a pista contrária e atropela um motociclista. Segundos depois, o motorista invade uma autoescola e, por pouco, não feriu gravemente a menina, que aparece brincando atrás de um vaso de plantas, na entrada do estabelecimento.

A batida foi tão forte que o veículo quebrou a porta de vidro da autoescola, atingiu um sofá e parou no meio da recepção. O carro ficou com a frente totalmente destruída.

Pelo vídeo, é possível ver ainda que, quando o carro invade a autoescola, a menina se levanta assustada e corre para os braços do pai.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados e estiveram no local do acidente. O suspeito fez teste do bafômetro que resultou em 0,95 mg/l e foi preso em flagrante.

A PM informou que o motorista provavelmente dormiu ao volante no momento do acidente. Em depoimento, o suspeito disse não se lembrar de nada e que estava bebendo desde às 10h com amigos.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a menina foi atingida por alguns estilhaços de vidro, mas não teve ferimentos graves. O motociclista foi encaminhado para o hospital da cidade com escoriações na perna.

