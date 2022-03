Menino de 2 anos morre após ser espancado pela mãe em Manaus

Um menino de 2 anos morreu nessa sexta-feira (11), no Hospital Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus, vítima de lesão corporal. Segundo a Polícia Civil, ele foi espancado pela própria mãe, uma jovem de 23 anos, na terça-feira (8), no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste.

A suspeita chegou a ser detida e encaminhada à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), mas como já estava fora do período de flagrante, teve que ser liberada.

De acordo com as autoridades, a mulher confessou que as agressões teriam começado após o garoto ter danificado itens de maquiagem dela.

Na ocasião, a jovem teria agredido o filho com uma ripa. Ele foi internado dois dias após sofrer as lesões, apresentando febre, vômito e respiração fraca, mas não resistiu aos ferimentos.

Por conta dos fortes indícios de espancamento, a equipe médica acionou a Polícia Militar. Depois de ser questionada pelas autoridades, a jovem confessou o crime.

Ela foi detida e levada ao 14º Distrito Integrado de Polícia e, posteriormente, encaminhada à Depca.

Ainda segundo os investigadores da especializada, como já estava fora do período de flagrante, a mãe da vítima responderá em liberdade até que a prisão preventiva seja decretada pela Justiça.

Um inquérito policial foi instaurado para apurar o crime de lesão corporal seguida de morte, a fim de investigar as circunstâncias do caso.

g1/Amazonas