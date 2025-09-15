Menino de 8 anos tem tímpano perfurado após agressão de oficial de justiça em Manaus

MANAUS | Um menino de 8 anos sofreu agressões e teve o tímpano perfurado após ser atingido por tapas desferidos por um oficial de justiça do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM). O caso aconteceu no último dia 4 de setembro, em um condomínio localizado na Avenida Constantino Nery, bairro Chapada, Zona Centro-Sul de Manaus.





Segundo o boletim de ocorrência registrado pela mãe da criança no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o agressor foi identificado como Fábio Litaiff, de 49 anos, servidor do tribunal. A ocorrência foi registrada como lesão corporal dolosa.

No dia seguinte à agressão, a vítima foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de corpo de delito. Poucos dias depois, passou a sentir fortes dores na orelha. Em consulta com um otorrinolaringologista, foi diagnosticada a perfuração do tímpano, lesão causada pela agressão, segundo laudo médico. A criança apresentou ainda secreção de pus no ouvido e segue em tratamento com acompanhamento médico.

O pai da vítima, que preferiu não se identificar, relatou que teve acesso às imagens das câmeras de segurança do condomínio, que registraram toda a ação. Nas gravações, o oficial aparece filmando a criança, que tenta afastá-lo. Em seguida, o homem desfere tapas contra o menino.

“Meu filho tenta tirar o celular dele porque não gosta de ser filmado. Então ele dá um tapa no meu filho e ele cai. Depois ainda desfere outro tapa. É um adulto se comparando com uma criança”, disse o pai, emocionado.

De acordo com ele, após o primeiro tapa, o servidor continuou filmando e perseguindo a criança, que tentava se afastar.

As imagens também mostram o momento em que a cuidadora da criança chega e tenta entender a situação. O pai relatou que o servidor, ao perceber a presença dela, teria mudado sua versão dos fatos e deixado o local.

Caso será encaminhado à Corregedoria do TJAM

O advogado da família, Vilson Benayon, informou que uma representação será protocolada junto à Corregedoria do TJAM.

“Trata-se de um crime bárbaro e covarde cometido por um profissional que conhece as leis e tem a função de cumpri-las. Esse caso não pode ficar impune e deve servir de exemplo para inibir futuras agressões”, afirmou.

A família pede justiça e cobra que as autoridades tratem o caso com rigor.

Até a última atualização desta reportagem, o TJAM não havia se manifestado sobre o caso.

Por Correio da Amazônia