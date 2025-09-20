Menino tem caranguejo vivo retirado do ouvido após passeio em praia no México

Um incidente inusitado chamou a atenção nas redes sociais após um garoto precisar de atendimento médico durante um passeio em família em uma praia no México. O motivo? Um pequeno caranguejo entrou em seu ouvido.
A cena foi registrada pela mãe do menino, a influenciadora digital e estilista Kitzia Mitre, que compartilhou o vídeo do momento em suas redes sociais.
Nas imagens, é possível ver o médico realizando a retirada do animal, que surpreendentemente ainda estava vivo. Após ser removido, o caranguejo chega a caminhar sobre a maca do consultório.
O vídeo foi publicado no dia 7 de setembro e já ultrapassou 22 milhões de visualizações, impressionando usuários do mundo todo.
Assista ao vídeo:
@kitziamitre De los creadores de: me picó una abejita… llega un nuevo miedo desbloqueado… se metió un cangrejo 🦀 en la oreja 👂 de Pedro… es muy improbable que algo así pase pero le pasó … #UnCangrejoEnMiOreja #PobrePedro #TodosSomosPedro ♬ original sound – Kitzia Mitre