Menino tem caranguejo vivo retirado do ouvido após passeio em praia no México

Um incidente inusitado chamou a atenção nas redes sociais após um garoto precisar de atendimento médico durante um passeio em família em uma praia no México. O motivo? Um pequeno caranguejo entrou em seu ouvido.





A cena foi registrada pela mãe do menino, a influenciadora digital e estilista Kitzia Mitre, que compartilhou o vídeo do momento em suas redes sociais.

Nas imagens, é possível ver o médico realizando a retirada do animal, que surpreendentemente ainda estava vivo. Após ser removido, o caranguejo chega a caminhar sobre a maca do consultório.

O vídeo foi publicado no dia 7 de setembro e já ultrapassou 22 milhões de visualizações, impressionando usuários do mundo todo.

Assista ao vídeo: