Mercado imobiliário abre vagas para gerentes de vendas em Manaus

A MRV, líder do mercado imobiliário brasileiro e a maior construtora da América Latina, está em busca de líderes de vendas para reforçar suas equipes comerciais. A companhia, que atua em mais de 80 cidades no país, está com 50 vagas abertas para gerente comercial em diversas localidades, Manaus.





“Estamos à procura de líderes que não apenas gerenciem, mas que transformem. Profissionais que queiram fazer a diferença, construir histórias de sucesso e que tenham ambição para liderar times de alta performance,” afirma o Thiago Ely, VP Comercial da construtora. “A MRV oferece uma oportunidade única de crescimento profissional em um ambiente dinâmico e inovador, com remuneração e benefícios competitivos”, explica.

A iniciativa faz parte da estratégia da companhia para acelerar resultados de vendas e expandir sua base de gestores comerciais, garantindo a sustentação do crescimento contínuo da marca. A campanha de recrutamento é voltada a profissionais com experiência em liderança comercial, perfil estratégico e paixão por resultados. A MRV busca profissionais capazes de engajar pessoas e realizar análises de mercado para orientar decisões.

“Na posição de gerente comercial, aprendi que a principal lição é lidar com pessoas, tratando-as como eu gostaria de ser tratado, para que, como um time, possamos correr juntos pelo mesmo objetivo”, comenta Elvis Nunes, gerente comercial da MRV em São Paulo.

Vantagens de trabalhar na MRV

A MRV oferece um pacote de remuneração e benefícios atraente para os futuros gerentes. Além do salário competitivo e comissão sobre vendas, a empresa proporciona um programa anual de remuneração variável que recompensa a alta performance.

Os colaboradores contam ainda com vale-alimentação, plano de saúde e odontológico, vale-transporte e acesso ao TotalPass, uma plataforma de bem-estar. A MRV se destaca por seu ambiente de trabalho que valoriza o desenvolvimento e a autonomia, permitindo que o gestor atue como um verdadeiro líder de negócio, com foco na conquista de grandes metas.

Para se candidatar, o profissional deve ter nível superior completo e experiência comprovada em liderança de equipes comerciais. As vagas estão distribuídas em cidades como Manaus, Fortaleza, Maceió, Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, Sorocaba, Ribeirão Preto, Porto Alegre, Campo Grande, Cuiabá, entre outras.

“Meu maior conselho é: abrace os desafios e nunca pare de aprender. Para ser gerente comercial, é preciso acreditar em si mesmo e enxergar cada obstáculo como uma oportunidade de crescimento. É essencial ter humildade e resiliência para evoluir constantemente, desenvolver relacionamentos interpessoais sólidos e unir técnica com comportamento. Manter o equilíbrio entre firmeza e empatia é fundamental, pois um gerente não pode se acomodar na zona de conforto. O verdadeiro sucesso acontece quando unimos técnica, atitude e coração naquilo que fazemos”, finaliza Victor Lopes, gestor comercial da MRV no Amazonas.

Os interessados podem se inscrever para as oportunidades por meio dos canais de recrutamento oficiais da MRV&CO: https://vagas-mrveco.gupy.io/jobs/9874978?jobBoardSource=share_link