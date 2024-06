Mês do Meio Ambiente é celebrado com documentário, webinar e atividades educativas

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) vai realizar uma programação especial com várias atividades que começam nesta segunda-feira, dia 3 de junho, e seguem até o dia 25 de junho, para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente, enfatizando a importância da conservação da natureza para essa e as futuras gerações.





Ao longo do mês serão realizadas atividades socioeducativas em comunidades localizadas em Unidades de Conservação (UCs), onde a FAS atua no estado do Amazonas com projetos de educação. Enquanto isso, em Manaus, haverá exposições, um webinário e lançamento de documentário sobre a expedição à nascente do Rio Amazonas, localizada no Peru.

As atividades começam nesta segunda-feira (3), no município de Presidente Figueiredo (a 107 km de Manaus), com a realização de uma oficina socioeducativa que visa proporcionar aos jovens conteúdo que provoca reflexão sobre a relação dos seres humanos com a natureza, suas dores e soluções. Essa ação acontecerá até o dia 11 de junho e será coordenada pelo Programa de Educação para a Sustentabilidade da FAS, com o apoio de parceiros institucionais.

No dia 4 de junho, começa a exposição “Pessoas que fazem Educação Ambiental na Amazônia”, com entrada gratuita até o dia 21 de junho, no Espaço da Cidadania (Ecam), localizado no Manauara Shopping, na capital amazonense.

No Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, haverá programações paralelas em Manaus e comunidades. Na comunidade Tumbira, localizada dentro da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Rio Negro, será realizada uma oficina de conscientização sobre conservação das florestas.

Simultaneamente, na comunidade indígena Três Unidos, localizada na Área de Preservação Ambiental (APA) do Rio Negro (a 65 km de Manaus) acontecerá, no mesmo dia, uma imersão ambiental no Núcleo de Inovação e Educação para o Desenvolvimento Sustentável (Nieds) Assy Manana. Nesse dia, a comunidade receberá oficinas voltadas à proteção do meio ambiente, contação de histórias com os anciões da aldeia, plantio de mudas, entre outras ações.

Documentário sobre Nascente do Rio Amazonas

Também no dia 5, na sede da FAS em Manaus, localizada na Rua Álvaro Braga, 351, bairro Parque Dez, das 17h às 18h, acontecerá o “Webinário – Situação atual dos rios da Amazônia e perspectivas para a estação seca de 2024”. O webinário terá a participação do superintendente-geral da FAS, Virgilio Viana, e do pesquisador de Geociências do Serviço Geológico do Brasil (SGB), Marco Antônio Oliveira.

O evento fará um debate sobre o ciclo das águas, o impacto das mudanças climáticas na Amazônia e as perspectivas para a estação da seca deste ano.

Logo após, das 18h às 19h, a instituição fará o lançamento do documentário “Expedição ao Nevado Mismi”, gravado durante uma expedição até a nascente do rio Amazonas, no Peru. O documentário mostra a importância da criação de uma área de proteção em volta da nascente e como as mudanças climáticas estão impactando diretamente a vida das populações da Amazônia Andina.

“O Mês do Meio Ambiente é uma oportunidade para rever as relações entre as sociedades e o meio ambiente. De maneira geral, essa relação entre homem e natureza não tem sido harmônica. Nós temos degradado os ecossistemas naturais e o resultado disso é uma série de problemas que estamos vivenciando. Então, essa data também é um chamado a todas as pessoas usufruírem do convívio com a natureza. Praças, parques, margens de rios, praias, tudo isso representa oportunidade de interação emocional com a natureza e que desfrutem e cuidem bem dela”, comenta o superintendente-geral da FAS, Virgilio Viana.

Atividades socioeducativas

Já nos dias 5 e 6 de junho, outra oficina socioeducativa será promovida no município de Aripuanã, a 1.735,7 km da capital do Amazonas. O Espaço Ecam volta a receber atividades em prol da programação especial em homenagem ao meio ambiente, no dia 18 de junho, com atividades gratuitas para sensibilizar crianças sobre educação ambiental.

Encerrando a programação especial no Mês do Meio Ambiente, no dia 25 de junho, o time da FAS se une à campanha “Juntos pelo Sumaúma”, com atividades no Parque Sumaúma, localizado no bairro Cidade Nova, em Manaus. O objetivo da ação é incentivar a criação de áreas verdes em ambientes urbanos para a proteção da fauna e da flora.

Sobre a FAS

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia. Sua missão é contribuir para a conservação do bioma, para a melhoria da qualidade de vida das populações da Amazônia e valorização da floresta em pé e de sua biodiversidade. Com 16 anos de atuação, a instituição tem números de destaque, como o aumento de 202% na renda média de milhares famílias beneficiadas e a queda de 39% no desmatamento em áreas atendidas.

Programação completa

3 a 11/06 – Oficina Socioeducativa – Presidente Figueiredo

03/06 – Imersão Ambiental Uatumã – RDS Uatumã

03 a 07/06 – Imersão Ambiental Márcio Ayres – RDS Mamirauá

03 a 07/06 – Imersão Ambiental Padre João Dericks – RDS Uacari

04 a 21/06 – Exposição: “Pessoas que fazem Educação Ambiental na Amazônia” – Manauara Shopping (Espaço Ecam)

05/06 – Webinário “Situação atual dos rios da Amazônia e perspectivas para a estação seca de 2024” – a partir das 17h na sede da FAS

05/06 – Lançamento de documentário “Expedição ao Nevado Mismi” – a partir das 17h na sede da FAS

05 e 06/06 – Oficina Socioeducativa – Novo Aripuanã

05/06 – Oficina de conscientização da preservação da Floresta – Comunidade Tumbira

05 de junho – Imersão Ambiental Assy Manana – Comunidade Três Unidos

06 a 07 junho – Evento Conexões da Floresta – Santarém-PA

07/06 – Os desafios para um futuro sustentável – Empresa Harmam

18/06 – Dia do meio ambiente com educação e diversão – Manauara Shopping (Espaço Ecam)

25/06 – Juntos pelo Parque Sumaúma – Parque Estadual Sumaúma