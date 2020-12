Mesários faltosos devem justificar ausência até hoje

Os mesários que faltaram ao trabalho no primeiro turno das eleições deste ano devem apresentar justificativa para ausência até esta terça-feira (15). O primeiro turno do pleito municipal aconteceu no dia 15 de novembro.

Conforme determinação eleitoral, os mesários tiveram o prazo de um mês para fazerem suas justificativas. Quem não apresentar justificativa poderá ser condenado pela justiça eleitoral ao pagamento de multa de até um salário mínimo.

A punição para o descumprimento pode ser de suspensão de até 15 dias de trabalho se o mesário foi servidor público ou funcionário de autarquias. O prazo para os mesários faltosos no segundo turno realizarem a justificativa termina em 7 de janeiro.