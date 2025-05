“Mesmo com muito dinheiro em caixa, Wilson Lima, não convoca os concursados da Polícia Militar”, alerta Wilker

Com tantas falhas na segurança, muito dinheiro em caixa e desvalorização da segurança no Amazonas, Wilker Barreto se posiciona a favor da convocação de PMs imediatamente





O deputado estadual Wilker Barreto (Mobiliza), solicitou a convocação imediata dos aprovados no concurso da Polícia Militar. O certame foi realizado em 2022, tem validade até este mês e pode ser prorrogado por dois anos.

A corporação, de acordo com o deputado, está em déficit de efetivo e a decisão de convocar apenas metade do efetivo é um risco e falta de comprometimento com o povo, que vive uma onda de insegurança.

Pior momento da PM

“A Polícia Militar está no seu pior momento. A tropa está desvalorizada e mal equipada, sem condições de prestar um serviço de excelência para a população, que está à mercê dos bandidos por todos os cantos”, afirmou Barreto.

Ainda na avaliação do parlamentar, se o Estado está em crescente arrecadação, há recursos suficientes para a convocação de 100% dos aprovados no concurso da PM. Com novos servidores, será possível, ainda, evitar a sobrecarga dos atuais profissionais.

“As escalas chegam a ser abusivas. Os trabalhadores, muitas vezes, ficam sem condições físicas para o pleno exercício da profissão”, destacou.

Wilker Barreto informou que já enviou ofício à Casa Civil e ao líder do governo na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Felipe Souza, para solicitar reunião.

O parlamentar também citou o titular da Secretaria de Segurança Pública, Coronel Vinícius Almeida, para prestar esclarecimentos.

“O povo precisa de segurança, e os concursados merecem respeito”, disse Wilker Barreto.