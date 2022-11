Mesmo fora das comissões de transição, vereador Sassá diz que a luta continua

O que vale mais para a direção nacional do PT, os líderes das lutas sindicais e sociais ou os que praticam a velha estratégia dos agrados com tapinhas nas costas?

A pergunta feita pelo vereador Cícero Custódio (Sassá da Construção Civil), acontece depois que ele e o presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT-AM), Valdemir Santana, foram sumariamente esquecidos das equipes de transição coordenada pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin.

“Não recebemos convites, não nos agradeceram e muito menos nos perguntaram sobre quem indicaríamos para as equipes de trabalho, mas os que estavam nos bastidores, sem atuação na campanha e sem comprometimento com a luta de eleger Lula, foram os principais contemplados”, acentua Sassá.

Sassá, no entanto, lembrou o ‘esquecimento’ da direção nacional do PT apenas como fato costumeiro, corriqueiro em se tratando de valorização da militância no Amazonas.

Para o vereador, agora já não importa a escolha dos nomes não representativos da maioria. “Vamos continuar trabalhando, lutando para enfrentar o extremismo que tenta dominar a cena política no Brasil e contribuir para que o presidente Lula tenha o melhor governo de todos os tempos”, concluiu.