Mestres do Brasil e Europa se reúnem em Manaus para evento de capoeira

Manaus será palco do Encontro Internacional de Capoeira 2025, promovido pela Frente Unida da Capoeira Tradicional no Amazonas. O evento acontece entre os dias 14 e 17 de agosto, com oficinas, rodas de capoeira, apresentações musicais e rodas de conversa. Gratuito e aberto ao público de todas as idades, o encontro já reúne mais de 100 inscritos nas oficinas.





O evento conta com recursos do Governo Federal viabilizados pela Lei nº 14.399/2022 (PNAB), através do Edital de Chamamento Público nº 13/2024 – de Fomento à Execução de Ações Culturais de Cultura Popular da Lei Aldir Blanc.

Realizado com a proposta de fortalecer a Capoeira Angola Tradicional no Amazonas, o evento reúne mestres do Brasil e do exterior com vasta trajetória na preservação e difusão da capoeira. A iniciativa é coordenada pela Contramestra Peteca, Jarline dos Santos de Carvalho, proponente do projeto e representante da Frente Unida.

A programação inicia no dia 14 de agosto, às 18h30, no Teatro Gebes Medeiros, com a oficina de movimentos da Capoeira Angola ministrada pelo Mestre Cabecinha. Às 19h30, o Mestre Eliberto Barroncas, referência da percussão amazonense, conduz uma oficina de musicalidade na capoeira. Às 20h30, acontece a tradicional Roda de Capoeira Angola, seguida do encerramento do dia às 22h.

No dia 15 de agosto, no Largo São Sebastião, a programação inicia às 18h30 com uma oficina de Capoeira Angola ministrada pelo Mestre Ângelo Capacete Baraúna, fundador do Centro de Cultura Brasileira Ilê Odara, em Roma (Itália). Às 19h30, ocorre a Roda de Capoeira Angola e, às 21h30, o público é convidado para prestigiar o Samba da Frente Unida, encerrando a noite às 22h.

As atividades seguem no dia 16 de agosto, iniciando às 9h com oficinas dos mestres Felipe Fofinho (Espanha) e Tintim (SP), seguidas de roda de Capoeira Angola às 11h e intervalo ao meio-dia. Às 14h, será exibido o documentário “Dessa arte eu sei um pouco – Mestre Paulo dos Anjos”, seguido de vivência musical com Mestre Gato às 15h30 e mesa de conversa às 16h15 com mestres convidados sobre a salvaguarda da capoeira e o ofício de mestre. A programação encerra com roda às 17h30 e Samba da Frente Unida às 18h30.

O encerramento do evento será no dia 17 de agosto, com uma grande Roda de Capoeira Angola às 9h, na calçada da Igreja da Matriz, próximo ao Relógio Municipal. Às 12h, acontece o último Samba da Frente Unida, seguido de almoço às 13h e encerramento final às 14h.

Durante o evento, será prestada uma homenagem especial ao Mestre Ricardo Camisa Furada, que faria parte da programação, mas faleceu no último dia 30 de junho.