Metalúrgicos aplaudem entrega da Medalha Ruy Araújo a Luís Alberto Nicolau

Os Metalúrgicos do Amazonas aplaudiram a entrega da Medalha Ruy Araújo, ao empresário e administrador do Grupo Samel, Luís Alberto Nicolau, nesta terça-feira (7), na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). Essa é a maior Comenda dada pela Casa Legislativa a personalidades no Estado.

O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Valdemir Santana, disse que a Comenda recebida por Luiz Alberto é bem merecida e, elogiou a sua atuação na condução das ações de prevenção e tratamento dos trabalhadores do Polo Industrial de Manaus (PIM), assim como das comunidades. “Ele foi incansável e presente no período mais difícil da pandemia”, destacou.

Medalha

Luís Alberto Nicolau recebeu das mãos do presidente da Assembleia, deputado Roberto Cidade (PV) e deputado Sinésio Campos a Medalha Ruy Araújo.

O autor da propositura, foi o deputado Sinésio Campos (PT) relembrou a trajetória do homenageado e destacou o diferencial do Grupo Samel, o qual Luís Alberto preside, em investir e apoiar eventos desportivos e culturais no Estado, assim como parabenizou a atuação durante a pandemia.

Luís Alberto Nicolau

Em seu discurso, destacou a responsabilidade que a homenagem traz, além do reconhecimento. “Recebo essa homenagem com muito orgulho e posso dizer, em nome do Grupo Samel, que é uma satisfação estar contribuindo com o estado do Amazonas, há mais de 30 anos, não só na pandemia, mas no esporte, na cultura, no lazer, na assistência social e na educação. Por isso, esse reconhecimento por parte da Assembleia, representada pelos deputados, aumenta a nossa responsabilidade para que possamos contribuir ainda mais com a nossa cidade e o nosso Amazonas”, declarou.

Valdemir elogiou em nome da categoria, a carreira de Luís Alberto e o apoio que ele vem dando ao povo do Amazonas. A Sessão foi encerrada com apresentação do sambista Andrezinho, bois Caprichoso e Garantido e do Grêmio Recreativo Unidos do Alvorada.

Trajetória

Luís Alberto Nicolau é Bacharel em Administração de Empresas pela Universidade Nilton Lins, com MBA Executivo em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Atualmente preside o Grupo Samel. Ele iniciou a carreira profissional aos 17 anos ao lado do pai, o ex-deputado Luiz Fernando Nicolau, no Grupo Samel.

Em sua trajetória, marcada por desafios á frente de um dos maiores grupos de assistência médico-hospitalar da Região Norte do Brasil, Luís Alberto tem se dedicado ao crescimento da Samel.

O mais recente desafio enfrentado por Luís Alberto Nicolau foi o combate à pandemia em decorrência do novo coronavírus, que assolou o Amazonas, a partir de março de 2020, quando o Grupo Samel, não mediu esforços para socorrer a população.

Com informação da Diretoria de Comunicação/Aleam