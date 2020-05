‘Mexa-se Em Casa’ traz Hudson Praia e Rogério Mello na edição desta quarta (27)

Realizado pelo Governo do Estado, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), o projeto “Mexa-se em Casa”, que leva atividade física à população por meio de lives nas páginas oficiais da Faar no Instagram e Facebook, vai promover um aulão de ritmos com o dançarino Hudson Praia, a partir das 16h desta quarta-feira (27/05). Essa edição do projeto terá ainda o professor de Educação Física, Rogério Mello, que fará o alongamento no início e no final da atividade.

Com larga experiência em danças ao ar livre, Hudson Praia destaca que este projeto é importante para as pessoas que buscam manter o condicionamento físico mesmo durante a quarentena. “A Fundação é uma referência para as pessoas que têm na dança sua atividade favorita. Diante dessa pandemia, não poderia ser diferente e, mais uma vez, ela sai na frente, pensando no bem-estar de quem está em casa. Nossos seguidores podem esperar uma grande aula com ritmos como forró, funk e, claro, boi-bumbá”, conta.

Na primeira edição do projeto, que ocorreu no última quarta-feira (20/05), mais de 300 pessoas foram alcançadas durante os 60 minutos de atividades. Segundo o diretor-presidente da Faar, Roberto Folhadela, foi um número positivo.

“Estamos muito satisfeitos com o alcance de todas essas pessoas. O projeto nasceu para ser uma opção de atividade para quem está em casa sem poder ir às academias, ao funcional. E chegamos a um público excelente. Acredito que teremos mais pessoas nessa próxima edição, pois o programa vai entrar no gosto da população acostumada a cuidar do corpo e da saúde”.