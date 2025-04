Micro-ônibus alternativos são alvos de fiscalização na zona Sul de Manaus

Com o objetivo de proporcionar melhores condições de transporte à população, a Prefeitura de Manaus realizou, nesta quarta-feira, 9/4, uma fiscalização no modal alternativo, na zona Sul da cidade. A ação resultou na atuação de seis veículos, 44 micro-ônibus abordados e mais dois micro-ônibus precisaram retirar as buzinas que estavam fora do padrão determinado pela legislação.





Três veículos foram retidos devido os condutores não estarem portando a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no local, mas foram liberados após conseguirem apresentar o documento, porém houve autuação pela irregularidade. Outros motivos de atuação foram de porta danificada e pneu careca.

O chefe da Divisão de Fiscalização de Transporte do IMMU, Waldir Júnior, explicou a dinâmica da operação.

“Um de nossos objetivos é fiscalizar todo e qualquer veículo sem condições de tráfego e, principalmente, motoristas sem habilitação. Verificaremos também a situação dos pneus, devido ao período de chuva, porque pneus sem condições de uso podem ocasionar acidentes graves”, concluiu o chefe da Divisão.