Milei é evacuado às pressas após ser atacado com pedras em carreata em Buenos Aires

INTERNACIONAL | O presidente da Argentina, Javier Milei, precisou ser retirado às pressas de uma carreata nesta quarta-feira (27). Segundo a imprensa local, homens atiraram pedras e garrafas contra o líder argentino. Um porta-voz informou que ninguém se feriu.





A carreata fazia parte de um evento do partido de Milei, A Liberdade Avança, na cidade de Lomas de Zamora, ao sul da Grande Buenos Aires. O presidente estava acompanhado do deputado José Luis Espert, um dos principais candidatos às eleições legislativas de outubro.

Objetos voadores

Segundo relatos da imprensa local, o veículo em que Milei estava, acompanhado de Karina, do deputado José Luis Espert e de Sebastián Pareja, foi alvo de objetos arremessados no centro de Lomas de Zamora.

A segurança presidencial ordenou a evacuação imediata, e o grupo deixou a cena em um carro fechado, enquanto Espert se retirava em uma motocicleta. O candidato Maximiliano Bondarenko, também presente, teria sido atingido por uma pedra.

Libertários acusaram militantes kirchneristas e ligados ao prefeito peronista Federico Otermín de organizar o ataque. O porta-voz presidencial Manuel Adorni também responsabilizou a oposição, afirmando em publicação no X que o episódio reflete um modelo de violência do passado”.

Instabilidade

A instabilidade política na Argentina tem repercutido nos mercados, com o peso e os títulos em queda desde então, e analistas alertando para a perda de confiança no governo e recomendando proteção contra uma possível fragilização da gestão Milei e de sua agenda de ajuste fiscal.

