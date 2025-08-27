Milei é retirado de carreata após ataque com pedras; veja vídeo

O presidente da Argentina, Javier Milei, foi retirado às pressas de uma carreata nesta quarta-feira (27) em Lomas de Zamora, na Grande Buenos Aires, após ataques com pedras e garrafas. Segundo a imprensa local, o ato gerou confronto entre apoiadores e opositores. Milei, que estava ao lado do deputado José Luis Espert e de sua irmã, Karina Milei, foi colocado em um veículo fechado. O governo culpou “ativistas kirchneristas” pelo incidente.





O episódio ocorre em meio a um escândalo de corrupção que atinge o núcleo do governo. Investigações apontam um suposto esquema de propinas na Agência Nacional para a Deficiência (Andis), envolvendo empresários do setor farmacêutico e membros do governo. Gravações indicam que parte dos recursos seria destinada a Karina Milei, secretária-geral da Presidência. O governo exonerou o então chefe da Andis, Diego Spagnuolo, e determinou intervenção no órgão por 180 dias.

Paralelamente, Milei sofreu revés no Congresso. O Senado rejeitou cinco decretos presidenciais que visavam cortar gastos e aprovou aumento de verbas para universidades públicas. Com maioria oposicionista no Legislativo, o governo enfrenta dificuldades para avançar sua agenda de austeridade.

#ÚLTIMAHORA INSULTAN Y ATACAN A MILEI “Lo están atacando, le están tirando piedras” Luego de tres minutos de recorrido de campaña, #JavierMilei tuvo que huir de #LomasDeZamora por ataques de la gente en medio del escándalo por las #coimas.#Milei #ANDIS pic.twitter.com/IbRabU0VcP — 𝙈𝙖𝙧𝙞𝙤 𝙈𝙤𝙧𝙖𝙮 (@Mario_Moray) August 27, 2025

