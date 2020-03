Ministério da Agricultura dá licença a agrotóxicos não analisados em 60 dias

BRASÍLIA (Reuters) – Uma portaria publicada nesta quinta-feira pelo Ministério da Agricultura determinou a aprovação de agrotóxicos pela Secretaria de Defesa Agropecuária, se a avaliação do produto não for feita em até 60 dias.

O texto, que passa a valer a partir de 1º de abril, trata de prazos para “aprovação tácita” de vários atos que são de responsabilidade da secretaria –ou seja, a partir de que período, quando o pedido não é analisado, ele passa a ser aprovado automaticamente.

Embora a licença tácita agilize processos, a aprovação dos também chamados agroquímicos ou pesticidas precisa ainda ser realizada pelos ministérios da Saúde e Meio Ambiente.

“Não há risco de nenhum produto ser registrado sem a análise técnica dos três órgãos”, ressaltou o Ministério da Agricultura em nota à Reuters.

O ministério destacou ainda que a lei brasileira prevê um sistema tripartite de aprovação de agrotóxicos, e esclareceu que o prazo estabelecido na portaria somente se aplica aos atos públicos de responsabilidade da Secretaria de Defesa Agropecuária.

A portaria considera 86 atos, que vão do registro de produtos de uso veterinário, com o prazo de 720 dias, até casos como registro de produtos de origem animal regulamentados que, na prática, passam a ser automáticos, já que o prazo de dias estipulado é zero.

Entre esses atos, está o “registro de agrotóxicos e afins”, com o prazo de 60 dias –a metade do dedicado ao registro de fertilizantes, corretivos, substratos de plantas, etc..

O engenheiro agrônomo Leonardo Melgarejo, integrante da Associação Brasileira de Agroecologia para a Região Sul, classifica como muito preocupante a decisão do Ministério da Agricultura, apesar de não ser surpreendente.

“Está dentro desse padrão em que há uma clara sinalização da ascendência do Ministério da Agricultura sobre a Saúde e o Meio Ambiente. São vários movimentos para acelerar essa liberação”, disse à Reuters.

“Um ministério que não ampliou sua capacidade de análise, o número de analistas, os laboratórios, como poderia reduzir o prazo das análises? Que análises seriam essas que podem admitir dispensa?”, continuou.

A Secretaria de Defesa Agropecuária é uma das instâncias de aprovação para liberação de agrotóxicos. Os produtos precisam passar ainda pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e pelo Ibama, que medem, respectivamente, impactos na saúde humana e impactos no meio ambiente.

