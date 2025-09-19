Ministério Público constata condições precárias em escola indígena de Manaquiri

Durante inspeção do projeto “Sede de Aprender”, o Ministério Público do Amazonas (MPAM) identificou condições precárias na Escola Municipal Indígena Mikoi Pakup, localizada na aldeia Warana, zona rural de Manaquiri. A visita foi realizada em 18 de setembro pelo promotor Caio Fenelon.





Entre os principais problemas estão ausência de bebedouros, banheiros e sistema de ventilação, além de estrutura comprometida, risco de desabamento, lousa inutilizável, cadeiras quebradas e falta de armários. A escola atende oito alunos da etnia Sateré-Mawé, que estão tendo que se deslocar para outra unidade, de outra etnia, afetando o ensino da cultura local.

O MP classificou a situação como violação ao direito à educação e à preservação cultural, e informou que vai cobrar providências urgentes da prefeitura. A Promotoria de Manaquiri instaurará procedimento para acompanhar o caso e encaminhará ofício à Secretaria Municipal de Educação exigindo medidas emergenciais para garantir condições mínimas de funcionamento da escola.