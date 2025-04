Ministério Público do Amazonas investiga atuação de fundações privadas em Jutaí

O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM), por meio da Promotoria de Justiça de Jutaí, instaurou procedimento administrativo com o objetivo de acompanhar e fiscalizar a atuação das fundações de direito privado que operam no município.





A medida, assinada pelo promotor de Justiça Matheus de Oliveira Santana, atende às diretrizes da Resolução nº 300/2024 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), que disciplina a atuação do Ministério Público na vigilância dessas entidades — no caso, pessoas jurídicas criadas por lei, com autonomia administrativa e financeira para promover interesses públicos.

De acordo com o promotor, a resolução do CNMP orienta os órgãos ministeriais a adotarem mecanismos de controle e fiscalização, especialmente em casos nos quais as fundações recebem verbas públicas ou desenvolvem atividades de interesse social. A atuação do Ministério Público visa garantir que tais instituições cumpram seus objetivos estatutários.

“Por meio desse procedimento, buscamos garantir que os recursos públicos eventualmente destinados a essas instituições estejam sendo aplicados com transparência, legalidade e em consonância com seus fins estatutários”, afirmou o promotor.

O procedimento permitirá a análise de documentos, estatutos, prestações de contas, além de eventuais visitas institucionais para verificação do funcionamento das entidades.

Caso sejam identificadas irregularidades, o MPAM poderá adotar as medidas legais cabíveis para correção ou responsabilização.

