Ministério Público investiga falta de médicos e insumos em Japurá

O Ministério Público do Amazonas (MPAM) abriu um inquérito civil para investigar possíveis irregularidades na saúde pública de Japurá, incluindo falta de insumos e escassez de médicos especialistas. A ação foi determinada pela promotora Emiliana do Carmo Silva e decorre do procedimento administrativo nº 280.2024.000054, iniciado em 2024 para acompanhar a qualidade dos serviços de saúde no município.





Relatórios da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) indicam que problemas logísticos, agravados por cheias e estiagens, comprometem o abastecimento de insumos e remédios, além do déficit de especialistas, dificultando atendimentos complexos.

A promotoria notificou a Semsa solicitando informações sobre: especialidades médicas indisponíveis; quadro atualizado de médicos; cronograma de atendimento às comunidades ribeirinhas; número de pacientes cadastrados no Sisreg para atendimento em outros municípios; estágio da telemedicina; desafios no acesso à saúde; medidas adotadas para melhorar o serviço; e dados das comunidades ribeirinhas.

O prazo para envio das informações é de 30 dias.

Fonte: mpam