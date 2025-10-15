Ministério Público recomenda que Prefeitura de Ipixuna regularize Portal da Transparência

O Ministério Público do Amazonas (MPAM) instaurou um procedimento administrativo e expediu recomendação à Prefeitura de Ipixuna após constatar falhas na publicação de licitações referentes ao ano de 2025 no Portal da Transparência do município.





A iniciativa é conduzida pelo promotor de Justiça José Ricardo Moraes da Silva, que identificou omissões recorrentes e possíveis manobras para dificultar o acesso público às informações, em violação ao princípio da publicidade administrativa.

“A prefeitura insiste em não realizar a devida alimentação do Portal da Transparência, configurando grave omissão e descumprimento legal, que podem gerar a responsabilização pessoal do gestor público”, declarou o promotor.

Entre as medidas recomendadas pelo MPAM estão:

Atualização imediata, em tempo real, de todas as informações exigidas por lei;

Disponibilização de link fixo e em destaque para o Portal da Transparência no site oficial da prefeitura, com nomeação clara e objetiva, eliminando práticas de ocultação ou redirecionamento;

Regularização das informações referentes ao mês de outubro de 2025.

Além disso, o órgão ministerial estipulou o prazo de 30 dias para que a gestão municipal apresente um cronograma de atualização dos dados da administração anterior. Em caso de extravio ou ausência dessas informações, devem ser detalhadas as medidas adotadas para apuração e eventual recuperação do conteúdo.

O MPAM advertiu que o descumprimento total ou parcial da recomendação poderá resultar na adoção de medidas judiciais e extrajudiciais contra os responsáveis.

