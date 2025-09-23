Ministro Flávio Dino é eleito presidente da 1ª Turma do STF

O ministro Flávio Dino foi eleito nesta terça (23) presidente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, em votação simbólica e unânime. Ele sucede Cristiano Zanin.


Dino será o responsável por conduzir a fase final dos processos sobre a tentativa de golpe de Estado, uma das pautas mais sensíveis do tribunal.

A posse na nova função acontece em outubro, e o mandato como presidente do colegiado será de um ano.

A escolha segue a tradição do STF: o cargo vai para o ministro mais antigo da Turma que ainda não tenha presidido.

