Mirage Park auxilia na alimentação de famílias em vulnerabilidade social

O leite em pó integral é um dos alimentos da cesta básica que mais pesa no bolso dos amazonenses, impossibilitando muitas pessoas de consumirem o produto. Visando ajudar as famílias de baixa renda, o Mirage Park arrecadou na última edição da Campanha Terça Solidária, 321 doações de leite em pó, que foram entregues à instituições sociais no último dia 04/03, em Manaus.

A iniciativa acontece toda última terça-feira de cada mês, convidando a população para a prática da solidariedade e amor ao próximo. A edição de fevereiro arrecadou latas e pacotes de 400g de leite em pó, em troca os visitantes ganharam um passaporte, concedendo acesso livre aos brinquedos do local, exceto aos jogos de fixa o que dão direito a prêmio.

Com o apoio dos integrantes do Rotaract Club Manaus Distrito Industrial, as doações foram recebidas no Park, organizadas e distribuídas à três instituições de Manaus: Cantinho na Floresta, Abrigo Nacer e Casa Vhida. Todas prestam assistência realizando serviços sociais a pessoas que vivem vulneráveis.

“Esta iniciativa da Terça Solidária tem ajudado muitas pessoas que contam com a solidariedade. Reforçamos o nosso compromisso social de promover ações de empatia e amor ao próximo. Praticar o bem beneficia tanto quem recebe a ajuda quanto a quem doa”, ressaltou Conceição de Fátima, diretora do Mirage Park em Manaus.

Sobre Mirage Park

Desde 2006, o Mirage Park é uma referência em entretenimento no segmento de parque de diversões na cidade da região norte. Os brinquedos de tecnologia nacional e internacional distribuem alegria, adrenalina, felicidades e momentos que são eternizados em lembranças.

Com uma área de aproximadamente 11.000 m2, o local conta com 19 brinquedos nas categorias infantil, família e radical, garantindo a diversão voltada para todas as idades. Em uma localização privilegiada, o espaço possui infraestrutura alimentícia e de estacionamento, além de promoções constantes que enfatizam a responsabilidade social da empresa.