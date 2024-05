Mirante Lúcia Almeida recebe posto da Feira de Artesanato e Economia Criativa

O mirante Lúcia Almeida, localizado no início da avenida 7 de Setembro, no centro histórico da capital, conta com um posto fixo da Feira de Artesanato da Economia Solidária e Criativa, promovida pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi). A expectativa é de que mais de dez empreendedores participem das exposições a cada semana.





As vendas de artesanato e produtos criativos acontecem toda semana, de terça a domingo, das 16h às 21h. No espaço, são expostos produtos confeccionados à mão, biojoias, laços, pantufas, produtos feitos com resina, massa de biscuit, biscoitos, bonecas, acessórios de cozinha, entre outros.

“Investir em feiras de artesanato itinerante beneficia não apenas os artesãos e empreendedores locais, mas também a comunidade como um todo, promovendo a economia local, preservando a cultura, estimulando o turismo, ampliando a inclusão social e apoiando práticas de comércio justo e sustentável. Convido a todos para prestigiarem nossos artesãos no mirante Lúcia Almeida”, convidou o secretário da Semtepi, Wagno Oliveira.

A feira itinerante no novo ponto turístico de Manaus, o mirante Lúcia Almeida, teve início no dia 18 de abril e já movimentou, economicamente, R$ 60 mil de faturamento em vendas e encomendas.

Expositora de biojoias, a artesã Ednelza Pinheiro, que trabalha há mais de 15 anos nesse ramo, afirmou ser muito grata pela oportunidade recebida. Para ela, expor seus produtos em um ponto turístico, recentemente inaugurado, é uma das grandes estratégias da gestão.

“Minha experiência nessa feira foi verdadeiramente surpreendente, em um local maravilhoso como o mirante Lúcia Almeida. As vendas foram excepcionais, devido ao grande número de visitantes, e vendi tanto na região quanto fora da capital. Essa foi minha primeira participação, e fiquei positivamente impressionada. Expresso minha gratidão à Prefeitura de Manaus e ao prefeito David Almeida por terem construído o espaço, e especialmente à Semtepi por proporcionar essa oportunidade”, apontou a empreendedora, que faturou quase R$ 4 mil em vendas.

Mirante Lúcia Almeida

Inaugurado no dia 4 de abril, o mirante Lúcia Almeida faz parte do projeto “Nosso Centro”, um investimento municipal na revitalização do Centro Histórico de Manaus. Antes, uma região degradada e negligenciada, com edifícios abandonados, foi revitalizada por meio desta gestão, transformando-se em um espaço com potencial para revitalizar o centro da cidade e movimentar o turismo na região.