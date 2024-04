Missão da PF presta apoio à comunidade do Rio Abacaxis

A Polícia Federal realizou uma missão à região do Rio Abacaxis para dar seguimento às apurações sobre os envolvidos no Massacre do Rio Abacaxis (2020) e buscar reparações para vítimas e familiares. A ação foi feita entre os dias 15 e 23/4,





Pretende-se, ainda, congregar esforços institucionais e sociais que produzam um espaço de articulação intersetorial e interfederativa para que se crie uma agenda de trabalho de mediação de conflitos e de fortalecimento de políticas públicas territoriais e sociais, voltadas às comunidades tradicionais da região.