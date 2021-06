Monitoramento de passageiros no Porto de Manaus inicia na próxima semana

O Governo do Estado inicia na próxima semana o monitoramento de passageiros que desembarcarem no Porto de Manaus, o objetivo é de identificar e isolar casos suspeitos e confirmados de Covid-19, para o acompanhamento de variantes do novo coronavírus.

As estratégias são alinhadas com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa).

A SES-AM disponibilizou 20 profissionais que passaram por treinamento para realizar a abordagem aos passageiros, aplicação dos testes de antígeno e também do tipo RT-PCR; bem como a notificação de casos positivos. As equipes serão divididas em turnos de oito horas.

“A partir da definição dessas equipes, nós vamos atuar também em parceria com os municípios, entendendo que nós temos o porto aqui de Manaus, mas temos um porto importante que é no município de Itacoatiara. Então, essa parceria também tem que ser estendida para esses profissionais desses municípios”, observou o diretor-presidente da FVS-AM, Cristiano Fernandes.

No último dia 31 de maio o trabalho de vigilância genômica já havia iniciado no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, com equipes realizando a triagem e as testagens de passageiros de voos nacionais e internacionais.

O coordenador regional da Anvisa, Jerfeson Caldas, ressalta que o monitoramento de viajantes vindos do exterior já era realizado, e que a parceria com a FVS-AM vai possibilitar a ampliação do trabalho.

De acordo com Cristiano Fernandes, duas estratégias de testagem serão adotadas no porto. O teste antígeno que detecta a partícula viral no paciente na fase aguda da doença; e o RT-PCR para vigilância genômica.