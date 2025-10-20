Moradores cobram Wilson Lima e Prefeitura por obra milionária paralisada em Rio Preto da Eva

Rio Preto da Eva – Moradores da Rua 31 de Março, no bairro da Paz, em Rio Preto da Eva, Região Metropolitana de Manaus, expressaram revolta com o abandono de uma obra de infraestrutura que deveria beneficiar diversas comunidades do município. O serviço, que integra um convênio firmado entre o Governo do Estado do Amazonas e a Prefeitura de Rio Preto da Eva, encontra-se paralisado há meses, gerando transtornos e insegurança na região.





A via afetada é o principal acesso a bairros populosos como Batistinha e Luciano Batista, além de ser o caminho para o Ramal Francisca Mendes. Com as obras interrompidas, os moradores convivem diariamente com lama, poeira, buracos e dificuldade de locomoção, tanto para veículos quanto para pedestres.

Detalhes do convênio e investimento

De acordo com informações levantadas pela comunidade e confirmadas em documentos oficiais, a obra está vinculada ao Convênio nº 003/2022, celebrado com a Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), e possui um valor global de R$ 7.869.823,80. A empresa contratada para executar os serviços é a Iza Construções e Comércio Ltda., por meio do Contrato nº 067/2025 – PMRPE.

O montante de quase R$ 7,9 milhões seria destinado à recuperação viária e obras de saneamento, consideradas essenciais para melhorar as condições de mobilidade urbana e infraestrutura de Rio Preto da Eva. A paralisação, portanto, representa uma frustração coletiva, já que o investimento previsto poderia transformar significativamente a região.

População cobra providências

Moradores cobram explicações do governador Wilson Lima e da Gestão Municipal sobre os motivos da interrupção e pedem ações imediatas para a retomada e conclusão do projeto. “É revoltante ver tanto dinheiro destinado a uma obra que ficou pela metade. Enquanto isso, quem sofre é a população, enfrentando lama no inverno e poeira no verão”, relatou um dos moradores da área.

A comunidade também solicita uma manifestação oficial da UGPE e da Prefeitura de Rio Preto da Eva, exigindo transparência no cronograma de execução e fiscalização dos serviços para evitar novos atrasos ou abandono definitivo da obra.

O portal entrou em contato com a UGPE e com a Iza Construções e Comércio Ltda., mas não obteve retorno até o fechamento desta edição. O espaço permanece aberto para esclarecimentos das partes envolvidas.

Fonte: Chumbo Grosso