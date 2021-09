Moradores de Boa Vista do Ramos recebem oficinas sobre combate a queimadas

Moradores de Boa Vista do Ramos (a 271 quilômetros de Manaus) receber nessa semana oficinas sobre coleta seletiva e combates às queimadas. A ação de conscientização ambiental é do governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema).

As formações, realizadas para atender à demanda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente (Semdema), abordaram os temas coleta seletiva, e combate ao desmatamento e queimadas.

Por meio das oficinas, a Sema qualificou 15 sensibilizadores ambientais e 15 catadores de resíduos.

Com pouco mais de 20 mil habitantes (2021), de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município já conseguiu enviar para reaproveitamento quase 450 toneladas de materiais recicláveis.