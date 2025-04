Moradores de Juruá são atendidos pela Defesa Civil do Amazonas

Moradores do município de Juruá (a 680 quilômetros de Manaus) receberam recentemente equipes da Defesa Civil, atendendo a população ribeirinha com serviços essenciais aos moradores daquela região.





As equipes estiveram nas proximidades do rio Meneruá, realizando visitas importantes às comunidades de São João do Meneruá, São Luís do Meneruá, Extrema, São Sebastião do Meneruá e Aratamã. A ação teve como objetivo avaliar riscos, prestar a assistência necessária e garantir a segurança e o bem-estar da população local.

Na ocasião, os moradores puderam esclarecer dúvidas com os agentes, que mapearam áreas de risco e orietaram sobre medidas de segurança. A presença da instituição nessas comunidades reforça o compromisso da gestão municipal com a proteção e o apoio à população juruaense.

Os trabalhos também contaram com o apoio do prefeito Ilque Cunha e do vice-prefeito Leland Saraiva. A administração municipal segue empenhada em promover ações que assegurem a tranquilidade das famílias e fortaleçam a resposta rápida diante de situações de emergência.

A população de diz satisfeita com os trabalhos realizados e a disponibilidade e comprometimento da atual gestão municipal.

Atendimento