Moradores de Lábrea enfrentam dificuldades com a cheia

Moradores de Lábrea (a 783 quilômetros de Manaus) estão enfrentando dificuldades por conta do período de enchente na Amazônia. Muitos bairros já estão alagados deixando a população prejudicada.

Além da pandemia de covid-19, a cheia também é um problema no município. Algumas famílias já receberam da Defesa Civil do Município tábuas para suspender os assoalhos das casas.

Quem ainda não recebeu as tábuas, se abriga com parentes, mas o fato pode aumentar a propagação do coronavírus na cidade. Lábrea já registrou 5.510 casos de covid-19 e 66 óbitos causados pela doença, de acordo com dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).