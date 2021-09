Moradores de Presidente Figueiredo reclamam do abandono da prefeitura

Conhecido como um dos pontos turísticos do Amazonas, Presidente Figueiredo (a 107 quilômetros de Manaus) sofre com o abandono por parte da prefeitura. O município, que é considerado como um dos mais bonitos do Estado, acumula problemas como falta de infraestrutura, entre outros.

De acordo com os moradores, a situação é de total descaso. A população diz não mais esperar por ações de melhoria da prefeita Patrícia Lopes, pois, conforme os moradores, ela não tem feito nada em benefício da cidade.

“A minha comunidade tá abandonada pelo poder público e estou sensibilizando os moradores pela busca de nossos direitos. Temos um município rico, que só tem servido pra enriquecer aqueles que passam pela administração, enquanto a população continua no buraco”, disse o morador Luiz Carlos.

“Um município que deveria ser destaque pro turismo nacional e mundial se destaca pelas constantes ações da polícia federal investigando a corrupção”, continuou Luiz.

Frequentemente os moradores tem se reunido para debates sobre a busca por melhorias de Presidente Figueiredo. Os residentes pedem ações para todas as áreas, além de saúde e educação.