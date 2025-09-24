Moradores de Santa Isabel do Rio Negro recebem serviços da Caixa

Até sexta-feira (26), moradores de Santa Isabel do Rio Negro (a 620 quilômetros de Manaus) terão serviços do projeto Missão Caixa. Os serviços serão prestados das 9h às 15h, no Auditório Municipal Irmã Dulce, localizado na Rua Danilo Correia, s/nº, Centro.





Essa é a terceira vez que o município recebe o Missão CAIXA, reforçando o compromisso do banco em atender os beneficiários de programas sociais em regiões mais remotas e de difícil acesso. O foco é o atendimento social, com entrega dos cartões de programas sociais, cadastramento de senha, orientações sobre o programa Pé-de-Meia, coleta de biometria, desbloqueio e suporte ao aplicativo Caixa TEM e demais esclarecimentos sobre o uso desses serviços.

A ação integra o esforço da Caixa para ampliar o acesso aos serviços financeiros em regiões remotas da Amazônia, garantindo o pagamento do Bolsa Família e promovendo a inclusão bancária de populações tradicionais.