Moradores do Monte Horebe irão receber a 9ª parcela da bolsa-moradia

O Governo do Amazonas, por meio da Superintendência Estadual de Habitação (Suhab), realiza o nono pagamento da bolsa-moradia do Monte Horebe. Ao todo, receberão o benefício 2.182 famílias, que serão divididas em duas turmas para recebimento do benefício, em dias diferentes, a fim de evitar aglomeração nas agências: 10 (terça-feira) e 11 (quarta-feira) de novembro. Os pagamentos são feitos com recursos estaduais e para essa parcela foram disponibilizados R$ 1.309.200,00 no formato de ordem de pagamento bancário.

Segundo o diretor-presidente da Suhab, João Coelho Braga, os beneficiários do Monte Horebe estão recebendo em dia a concessão do benefício. “O Governo segue mantendo os pagamentos dessas famílias em dia para que elas possam honrar o aluguel de suas atuais moradias”, afirmou o diretor-presidente.

Para receber o benefício, o qual se dá por ordem bancária nominal, os beneficiários devem ir à Agência do Banco Bradesco designada, conforme listagem, a partir das 10 horas da manhã, munidos de RG e CPF; e ainda, apresentar Certidão de Casamento e/ou Averbação de Divórcio, em caso de mudança de nome.

A listagem de nomes por ordem alfabética e com indicação dos endereços das agências do Banco Bradesco, nas quais os beneficiários irão receber a parcela, estão disponíveis no site da Superintendência Estadual de Habitação – Suhab (www.suhab.am.gov.br) nos seguintes links: http://www.suhab.am.gov.br/wp-content/uploads/2020/11/LISTA-DE-PAGAMENTOS-MONTE-HOREBE-10-NOV.pdf e http://www.suhab.am.gov.br/wp-content/uploads/2020/11/LISTA-DE-PAGAMENTOS-MONTE-HOREBE-11-NOV.pdf ,e no site da Defensoria Pública do Estado – DPE/AM (www.defensoria.am.def.br).