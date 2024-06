Um cadáver do sexo masculino foi encontrado por moradores nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, (14), na Alameda São José, no bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona norte.





A vítima estava com marcas de facadas pelo corpo, saco na cabeça e a bermuda no meio das pernas. A polícia acredita que o corpo foi somente desovado no local. O caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros, (DEHS).

Por Correio da Amazônia