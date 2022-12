Homem é executado na Compensa e corpo é jogado em vala

MANAUS – Um homem até o momento não identificado, foi assassinado a tiros no beco da Paz, bairro Compensa 2, zona Oeste de Manaus. O fato ocorreu na noite de quinta-feira, (1), por volta das 19h.

Segundo moradores da área, os mesmos ouviram barulho de tiros no local e ao saírem para ver o que teria ocorrido, acabaram se deparando com a vítima jogada em uma espécie de vala que existe no beco.

Aproximadamente dois tiros foram realizados contra a cabeça da vítima que morreu na hora. Ainda segundo alguns moradores, a vítima teria uma suposta dívida com o tráfico de drogas da área e por esse motivo foi assassinado.

Por Correio da Amazônia