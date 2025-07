Moradores reclamam que interrupção no abastecimento de água começou antes do horário anunciado

A interrupção no abastecimento de água estava prevista para as 5h desta terça-feira (29). No entanto, em bairros da Zona Oeste, o serviço paralisou por volta das 18h de segunda-feira (28).





Alguns moradores, por trabalharem fora o dia inteiro, não conseguiram se programar e reservar água. Muitos precisaram recorrer a poços artesianos em localidades vizinhas para abastecer baldes e tanques.

De acordo com a Águas de Manaus, a interrupção começou somente às 5h de hoje, devido aos trabalhos de melhoria no Complexo de Produção de Água da Ponta do Ismael (PDI), em uma ação voltada para a garantia da qualidade dos serviços da concessionária durante o Verão Amazônico. As duas estações de água que funcionam no local foram desligadas.

A previsão é que o serviço de água esteja normalizado em todas as regiões impactadas em até 48 horas após a conclusão da manutenção. O serviço na Ponta do Ismael envolve 35 intervenções preventivas no sistema de produção e abastecimento de água, que vão desde melhorias elétricas e mecânicas, até manutenções em redes de grande porte, interligações e troca de registros.

Veja a lista de bairros impactados:

Abílio Nery | Abraham Pazzuelo | Adrianópolis | Agnus Dei | Ajuricaba | Aleixo | Aliança Com Deus | Alphaville I | Alvorada I, II e III | Amaral | Américo Medeiros | Araras | Arezo | Armando Mendes | Asturias | Augusto Montenegro I e II | Bairro Da União | Baixada Fluminense | Beco Do Macedo | Beija Flor I, II, III e IV | Belvedere I e II | Betânia | Boas Novas | Bom Jardim | Bom Jesus | Cachoeirinha | Campo Dourado I e II | Campos Elíseos I, II e III | Canaã | Canaranas | Carlos Braga | Celebridade | Celetra | Cemitério Dos Índios | Centro Chapada | Cidadão I | Cidadão VI | Cidadão VII | Cidadão XII | Cidade Nova I | Cidade Nova II | Colina Do Aleixo | Colônia Oliveira Machado | Colônia Santo Antônio | Com. Ouro Verde | Comunidade Luis Otavio | Comunidade Monte Cristo | Comunidade Nobre | Comunidade Peniel | Comunidade Sharp | Conj Acariquara | Conj Adrianópolis | Conj Ajuricaba | Conj Alphaville | Conj Americo Medeiros | Conj Aripuanã | Conj Asteca | Conj Ayapuá | Conj Boas Novas | Conj Canaranas | Conj Carijo | Conj Carlos Braga | Conj Celetra | Conj Costa E Silva | Conj Déborah | Conj. De Flores I | Conj. De Flores II | Conj Der Am | Conj Eldorado | Conj Francisca Mendes | Conj Hileia I e II | Conj Ica Paraíba | Conj Itaporanga II | Conj Itapuã | Conj Jardim Amazonas | Conj Jardim Paulista | Conj Jardim Petropolis | Conj João Bosco II | Conj Kissia | Conj Manauense | Conj Manoa | Conj Morada Do Sol | Conj Mundo Novo | Conj Murici | Conj Omar Aziz | Conj Ouro Verde | Conj Ozias Monteiro | Conj Parque Das Samambaias | Conj Petros | Conj Renato Souza Pinto I | Conj Rio Maracana | Conj Rio Maracanã | Conj Sargento | Conj Sergio Pessoa Neto | Conj Sta Cruz | Conj Subtenente | Conj Tropical | Conj Uirapuru | Conjunto Álvaro Neves | Conj Vila Amazônia | Conj Vila Da Barra | Conj Vila Gaia | Conj Vila Verde I e II | Cophasa | Coroado I | Coroado III | Costa E Silva | Crespo | Cristo Rei | Dallas | Dalva Toledo | Da Paz | Deborah | Deus Proverá | Dom Pedro | Duque De Caxias | Eduardo Braga | Eduardo Gomes | Educandos | Eldorado | Elegance | Espaço Verde | Eucalipto | Fazendinha | Flamanal | Flores | Fortaleza | Francisca Mendes | Francisca Mendes II | Galiléia | Guaianás I | Guaianás Ii | Hiléia I e II | Huascar Angelim | Hydea III | Ica Paraíba | Ilha Do Campos Elíseos | Ilhas Gregas | Inv. João Paulo | Itacolomy | Itapuranga | Itapuranga III | Japiim | Japiinlândia | Jardim Brasil | Jardim Das Américas | Jardim Do Édem | Jardim Do Hiléia | Jardim Encontro Das Águas | Jardim Europa | Jardim Imperial I e II | Jardim Itaoca | Jardim Paulista | Jardim São Luis | Jardim Versalles I, II e III | Jerusalém | Jesus Me Deu | João Bosco | Joao Paulo Suhab 4 Etapa | Jonasa | José Bonifacio | Jurema | Juruá | Kíssia I e II | Lagoa Verde | Laranjeira II Premium | Laranjeiras I | Lion | Lírio Do Vale I e II | Lot Agnus Dey | Lot America Do Sul | Lot América Do Sul | Lot Canaa | Lot Canaã | Lot Fortaleza | Lot Raquel | Lot Sao Luiz | Luiz Otávio | Manauense | Manoel Nogueira | Marina Do Davi | Monte Cristo | Monte Das Oliveiras | Monte Pascoal | Monte Sinai | Morar Mais | Morrinho | Morro Da Liberdade | Mosaico Ponta Negra | Mundo Novo | Murici | Nobre | Nossa Senhora Das Graças | Nova Cidade | Nova Esperança I e II | Nova Jerusalém | Novo Israel | Nsra. Do Perpétuo Socorro | Nsra Perpétuo Socorro | Nucleo 10 | Nucleo 11 | Nucleo 12 | Nucleo 13 | Nucleo 14 | Nucleo 5 | Nucleo 6 | Nucleo 7 | Nucleo 8 | Nucleo 9 | Núcleo I | Núcleo Ix | Núcleo V | Núcleo VI | Núcleo VII | Núcleo VIII | Núcleo X | Núcleo XI | Núcleo XIII | Núcleo XIV | Omar Aziz | Orla Ponta Negra | Osvaldo Frota I e II | Parque 10 | Parque Aripuanã | Parque Centenário | Parque Das Laranjeiras – Av. Nilton Lins | Parque Dos Franceses | Parque Dos Rios II | Parque Eduardo Braga | Parque Eduardo Gomes | Parque Florestal | Parque Mosaico | Parque Residências | Parque Sabiá | Parque Santa Etelvina | Parques Das Nações | Paulo Nery | Peniel | Petrópolis | Planeta Dos Macacos | Ponta Negra | Praça 14 | Pró-Morar Alvorada | Pros. Cachoeirinha | Pros. Gilberto Mestrinho | Pros. Ipixuna | Raio De Sol | Raiz | Redenção | Renato Souza Pinto I e II | Res. Alphaville II | Res. Alphaville III | Res. Alphaville IV | Resd Parque Verde | Resd Stillus | Resd Turim | Residenza | Riacho Doce I, II e III | Ribeiro Junior | Rio Piorini I, II, III, IV e V | Samambaia | Santa Cruz | Santa Etelvina I e II | Santa Luzia | Santa Marta | Santa Rosa | Santa Tereza | Santa Terezinha | Santo Agostinho | Santos Dumont | São Francisco | São Jorge | Sao Jose I | São José II | Sao Lazaro | São Sebastião | Sapolândia | Senador João Bosco | Sergio Pessoa | Sharp | Sta Luzia | Sta Marta | Sta Tereza | Sta Terezinha | Suhab João Paulo Etapa Iv | Terra Nova I, II e III | Tiradentes | Tropical | Uirapuru Orquídea | União Da Vitoria | Vale Do Sinai | Vera Cruz | Vila Da Barra | Vila Dos Lírios | Vila Humaita | Vila Municipal | Vila Parque | Vila Real | Vila Verde I e II | Villa Cidades | Vista | Vista Alegre | Vista Bela | Vista Do Sol | Vitalli | Vitoria Regia | Viver Melhor III | Zumbi I | Zumbi III | Compensa, Vila marinho, Rio Xingu, Vila da Prata, Conjunto Vitória Regia, Glória, São Raimundo, conjunto Aruana, presidente vargas, Aparecida, Conjunto Tocantins, Vieiralves, Conjunto Pantoja, Santo Antônio, Porta do Rio Negro, Condomínio Paradaiso Sky, Paradaiso Sunrise, Paradaiso River, Life Flores, Flex Tapajos, Smart Tapajos, Conquista Torquato, Conquista Rubi, Alegro, Conjunto Planalto