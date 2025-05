Moraes pede sessão urgente, em 24 horas, para analisar suspensão de pena do réu Alexandre Ramagem (PL)

Moraes pede sessão urgente para decidir sobre decisão que suspendeu decisão do STF contra Alexandre Ramagem





O ministro Alexandre de Moraes solicitou nesta quinta (8) uma sessão virtual com prazo de 24 horas para que a Primeira Turma do STF analise a suspensão da ação penal contra o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ), réu no inquérito sobre tentativa de golpe.

O pedido foi encaminhado ao ministro Cristiano Zanin, presidente do colegiado.

A decisão de chamar a sessão virtural em caráter de urgência surgiu apó a Câmara dos Deputados enviar ao STF comunicado oficial da decisão de suspender a ação penal contra Ramagem no inquérito sobre o plano de golpe.

O presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), enviou ofício ao presidente da Corte, Luís Roberto Barroso.

O plenário da Câmara aprovou na quarta-feira (7), por 315 votos a 143, o pedido apresentado pelo Partido Liberal (PL) para sustar a ação.

