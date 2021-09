Morre, aos 72 anos, o empresário amazonense Murilo Rayol

A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa lamenta com profundo pesar o falecimento do empresário Murilo Rayol, na noite de sábado (25/9), no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, em Manaus. Murilo, que tinha 72 anos, sofreu um infarto durante a semana e hoje não resistiu.

Murilo tinha uma forte ligação com a Cultura Popular, grande colaborador do carnaval amazonense. Em 2019 teve sua história contada pela Escola de Samba A Grande Família, da qual era torcedor, com o enredo “Eu só quero é ser feliz”, conquistando o vice-campeonato. Em 2020, a agremiação da zona leste de Manaus, defendeu o enredo “Sou manauara – Há 350 anos sentindo orgulho do meu chão”, também de Murilo Rayol.

O empresário também era proprietário do prédio que abriga, há 15 anos, a Galeria do Largo, um dos espaços culturais administrados pela secretaria.