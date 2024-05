Morre Silvio Luiz, uma das maiores vozes do futebol brasileiro

O locutor esportivo Silvio Luiz morreu nesta quinta-feira (16), aos 89 anos. O apresentador ficou internado por 23 dias antes de receber alta, no dia 30 de abril. A informação foi confirmada oficialmente pela família do locutor.





Interessado por esporte desde a infância, Silvio Luiz foi influenciado pela mãe, Elizabeth Darcy, locutora da Rádio Tupi. Mas a primeira carreira foi de ator: nos anos 1950, atuou na novela Éramos Seis, e, nos anos seguintes, esteve no elenco de Cela da Morte.

Em 1952, trabalhou na antiga TV Paulista, onde foi considerado o primeiro repórter de campo do futebol brasileiro. Na década de 1960, foi árbitro de futebol e chegou a ser um dos assistentes da partida inaugural do estádio MorumBis.

Silvio ficou mais conhecido como locutor esportivo, onde trabalhou na Record, TV Paulista, Bandeirantes e SBT. Sua marca registrada foi a irreverência das transmissões, com bordões famosos durante as narrações. Na década de 1970, já estava consolidado como apresentador e narrador, em transmissões que lideravam a audiência em São Paulo.

Nos últimos anos, Silvio comandou a transmissão do Paulistão pelo R7.com e PlayPlus, junto com Bola e Carioca.

Em suas frases de efeito, carregadas de emoção, humor e autenticidade, o narrador eternizou seu nome. Entre seus bordões mais conhecidos, destaca-se “Olho no lance!”, “Balançou o capim no fundo do gol!” e “Pelo amor dos meus filhinhos!”.

Fonte: R7