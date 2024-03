Morte de criança gera revolta e quebra-quebra na frente da casa do prefeito Lúcio Flávio

Em busca de justiça por seu neto, uma moradora de Manicoré (a 333 quilômetros de Manaus) procurou pelo prefeito Lúcio Flávio (PSD), sem conseguir atendimento.





O objetivo era que ele ajudasse a pagar o transporte aéreo para Manaus, que seria de R$ 13 mil, pois o menino precisava de atendimento na capital para ser socorrido, segundo diagnóstico médico.

Humilhação e arrogância

A moradora foi à prefeitura e lá, segundo ela, foi humilhada pelo prefeito Lúcio Flávio. Muitas pessoas estavam na prefeitura naquele momento e puderam comprovar a arrogância do prefeito para com a mulher que apenas buscava salvar a vida do neto.

Para Lúcio Flávio, a mulher estava fazendo politicagem. Quando o prefeito resolveu mudar de ideia e prestar ajuda financeira para o transporte aéreo, a criança faleceu.

A falta de ajuda por parte de Lúcio Flávio deixou a família da criança revoltada. Por conta disso, os parentes da criança foram para a frente da casa do prefeito fazer um protesto.

A polícia foi acionada. Um dos agentes tentou conter um dos manifestantes, mas, ao saber que Lúcio Flávio não tinha ajudado a família da criança, apenas pediu calma no protesto.

Ainda em forma de protesto, nessa quarta-feira, os moradores invadiram a casa do prefeito e causaram alguns danos no hospital regional Dr. Hamilton Maia. A população pede que o governador Wilson Lima intervenha na situação e troque o diretor da unidade de saúde.

“A situação é caótica, precária. Já cobramos isso na Câmara Municipal, mas os vereadores estão com vendas nos olhos porque o gestor é aliado ao secretário municipal de saúde”, disse um morador ao Correio da Amazônia.

Procurado em ligação telefônica, o vereador Zé Ivan não atendeu e nem retornou mensagem enviado pela redação do Portal Correio da Amazônia.

