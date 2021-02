Morte no sítio – Mulher é assassinada e marido escapa no Ramal do Brasileirinho

MANAUS – Um crime de homicídio foi registrado na noite de terça-feira, (23), por volta das 19hs00min. Uma mulher identificada como Carine Monteiro Fontenele, foi executada com vários disparos de arma de fogo pelo corpo no Ramal do UDV, estrada do Brasileirinho, bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

A vítima teve a casa invadida por um homem até o momento não identificado que atirou contra o casal. O marido identificado como Gelcimar Gama de Oliveira, 44 anos, foi atingido com tiros pelo corpo e conseguiu sobreviver, já a esposa tentou pular um muro para escapar do assassino, onde acabou sendo alcançada e morta.

Vizinhos informaram que a vítima seria um polícia militar aposentado e que nos últimos dias teria entrado em discussão com um homem no qual teria o colocado na justiça. O que ainda deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestro, (DEHS).

O corpo de Carine, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, (IML), e a Delegacia de Homicídios e Sequestro, (DEHS), deve investigar o caso.

Por Correio da Amazônia

Foto: Divulgação