Mortes de crianças indígenas aumentam no Amazonas

O número de morte de crianças indígenas no Amazonas aumentou. A informação consta no relatório “Violência Contra os Povos Indígenas no Brasil”, feito pelo Conselho Indigenista Missionário (Cimi).





No ano passado, o Amazonas registrou 274 mortes de crianças indígenas de até 4 anos, segundo o relatório. Em seguida aparecem Roraima (139 casos) e Mato Grosso (127).

A principal causa de morte foi pneumonia, com 103 casos. Diarreia é a segunda maior causa, com 64 casos registrados, seguida por desnutrição, com 43 ocorrências.

Casos de assassinatos também foram apontados pelo relatório do Cimi. Ao longo de 2024 foram registrados 45 assassinatos de indígenas.

Omissão do poder público também foi analisada. Foram 75 registros. Em seguida, aparecem Mato Grosso do Sul (42) e Roraima (26).