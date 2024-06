MANAUS | O condutor de uma picape ranger causou um grave acidente de trânsito na noite de terça-feira, (11), na avenida Autaz Mirim, bairro São José, zona Leste de Manaus.





O motorista tentou passar em cima do canteiro central onde acabou sendo atingido por um motociclista que descia a via em alta velocidade. Com o impacto a moto se partiu ao meio.

Equipe do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, (IMMU), esteve no local para procedimentos.

Por Correio da Amazônia