Motociclista morre após perder controle de moto na Compensa

MANAUS | Um motociclista ainda não identificado morreu na noite de domingo (27), após sofrer um grave acidente na avenida Brasil, bairro Compensa, zona Oeste de Manaus, nas proximidades da sede do Governo do Estado.





De acordo com testemunhas, o homem pilotava em alta velocidade quando perdeu o controle da moto ao fazer uma curva. Com o impacto da queda, ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas ao chegar constatou que a vítima já estava sem vida. O local foi isolado pela Polícia Militar para os procedimentos da perícia técnica.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por identificação.

Por Correio da Amazônia