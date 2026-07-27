Motociclista morre após ser atingido por carro a caminho do trabalho na Avenida das Flores

MANAUS | O motociclista Laudelino Gomes, de 54 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (27) após se envolver em um grave acidente de trânsito na Avenida das Flores, no bairro Nova Cidade, zona Norte de Manaus.

De acordo com as primeiras informações, Laudelino seguia de motocicleta a caminho do trabalho quando foi atingido por um carro. Com o impacto da colisão, ele caiu na pista e ainda foi arrastado pelo veículo, sofrendo ferimentos gravíssimos.





Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e realizaram os procedimentos de atendimento, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia, que realizou os procedimentos necessários para esclarecer as circunstâncias do acidente. Após a conclusão da perícia, o corpo de Laudelino Gomes foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.

Por Correio da Amazônia