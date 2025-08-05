Motociclista morre carbonizado após colisão com picape na Avenida Buriti

MANAUS | Um motociclista morreu carbonizado após um grave acidente de trânsito na manhã desta terça-feira (5), na avenida Buriti, no bairro Distrito Industrial, zona Sul de Manaus. A colisão envolveu uma motocicleta e uma picape, e ocorreu nas proximidades do condomínio Eliza Miranda, área de tráfego intenso na capital.





Segundo informações repassadas por testemunhas, o motociclista colidiu violentamente contra o outro veículo. Com o impacto, a moto pegou fogo e as chamas se espalharam rapidamente, impedindo o resgate do condutor, que morreu ainda no local.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e conseguiram controlar o incêndio. O Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo, que estava completamente carbonizado. A identidade da vítima ainda não foi confirmada.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pela perícia técnica e investigadas pelos órgãos de trânsito.

Por Correio da Amazônia