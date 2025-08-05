Motociclista morre carbonizado após colisão com picape na Avenida Buriti

Por
Redação 2
-
Foto: Recorte

MANAUS | Um motociclista morreu carbonizado após um grave acidente de trânsito na manhã desta terça-feira (5), na avenida Buriti, no bairro Distrito Industrial, zona Sul de Manaus. A colisão envolveu uma motocicleta e uma picape, e ocorreu nas proximidades do condomínio Eliza Miranda, área de tráfego intenso na capital.


Segundo informações repassadas por testemunhas, o motociclista colidiu violentamente contra o outro veículo. Com o impacto, a moto pegou fogo e as chamas se espalharam rapidamente, impedindo o resgate do condutor, que morreu ainda no local.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e conseguiram controlar o incêndio. O Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo, que estava completamente carbonizado. A identidade da vítima ainda não foi confirmada.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pela perícia técnica e investigadas pelos órgãos de trânsito.

Por Correio da Amazônia

Artigo anterior‘Disk Semulsp’ facilita acesso da população aos serviços de limpeza pública via WhatsApp
Próximo artigoPaíses tentam acordo global contra poluição plástica em meio a impasse sobre produção

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui