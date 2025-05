Motorista armado e embriagado é preso pela ROCAM no Parque São Pedro

Na madrugada deste domingo (4), por volta de 1h, policiais da ROCAM prenderam um motorista armado e com sinais de embriaguez na Rua São Calisto, na comunidade Parque São Pedro, bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus.





A ação teve início quando os policiais avistaram uma caminhonete em atitude suspeita e iniciaram o acompanhamento. O veículo foi cercado e abordado. O condutor, um homem de 43 anos, apresentava sinais visíveis de embriaguez.

Durante a revista pessoal, nada foi encontrado. No entanto, dentro da caminhonete modelo Hilux, de placa QZV3I39, os policiais localizaram uma pistola Taurus calibre .380 (modelo 138), com numeração KBP21043, além de nove munições CBC do mesmo calibre.

O motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.

Fonte: Correio da Amazônia